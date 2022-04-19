Субсидії на неопалювальний сезон перепризначать автоматично

Уряд ухвалив рішення, яке забезпечує автоматичне перепризначення житлових субсидій у регіонах, де органи соціального захисту не працюють через активні бойові дії або тимчасову окупацію.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона заявила, що таке перепризначення відбуватиметься з травня поточного року для всіх одержувачів, які її отримували в опалювальному періоді 2021/22 років. Перепризначення буде здійснюватися на підставі інформації, наявної в органах соцахисту з оновленням даних про доходи осіб від ПФУ та ДПС.

Крім цього субсидію призначать людям, які отримали валюту від благодійних організацій або придбали для оплати лікування чи навчання.

А отримувачам з регіонів, у яких тимчасово не працюють органи соцзахисту, встановлено спеціальний механізм визначення розміру житлових субсидій та пільг в квітні та протягом неопалювального сезону.

Він визначатиметься на основі розміру субсидії або пільги за січень 2022 року з урахуванням фактичних даних 2021 року про співвідношення середнього розміру субсидій або пільг у січні та квітні, а також у січні та вересні, як найбільш показовому місяці неопалювального сезону.

Також в таких регіонах субсидію призначать з початку сезону, незалежно від того, в якому місяці сезону вони звернулись за призначенням.