Російський банкір Тіньков: Росія загрузла в непотизмі, холуйстві та чиноповажанні

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Російський бізнесмен Олег Тіньков назвав війну в Україні "божевільною", заявивши, що не знає жодної людини, яка б отримувала від неї вигоду.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Гинуть невинні люди та солдати. Генерали прокинувшись з похмілля, зрозуміли, що в них гівно-армія... Кремлівські чиновники шоковані, що не тільки вони, а й їхні діти тепер влітку не поїдуть на Середземне море. Бізнесмени намагаються рятувати залишки майна", – написав Тіньков.

За його словами, Росія загрузла у непотизмі, холуйстві та чиноповажанні. Тіньков вважає, що 90% населення країни виступає проти війни, а букву Z на її підтримку "малюють лише дебіли".

Він закликав "колективний Захід" дати президенту Росії Володимиру Путіну "зрозумілий вихід із ситуації", який дозволив би політику "зберегти своє обличчя" та зупинити масове вбивство.

За підрахунками Forbes, статки Тінькова в 2021 році оцінювалися в 4,7 мільярда доларів.

Після початку війни з Україною вони скоротилося вп'ятеро і станом на березень він перестав бути мільярдером.

Економічна правда