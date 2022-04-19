В Україні продовжує працювати 90% підприємств

Після 50 днів війни 41% компаній повністю функціонує, 50% компаній продовжують частково функціонувати.

Про це йдеться у результатах опитування "Ведення бізнесу під час війни в Україні. Тиждень 8", повідомляє Американська торгова палата.

29% компаній-членів провели релокацію всередині України, та 19% провели релокацію за межі України. 15% довелося закрити офіси в деяких регіонах, 2% – повністю припинити діяльність.

52% зазначили, що їм довелося змінити бізнес-моделі, 40% – здійснили скорочення витрат, 20% – запустили нові бізнес-напрями чи послуги. 17% – взяли проєкти з офісів компанії в інших країнах, 13% – здійснили пошук нових клієнтів за межами України, 9% – здійснили пошук фінансування в інших країнах.

2% компаній довелося продати активи. Лише 17% компаній не зазнали змін.

20% представників бізнес-спільноти зазначили, що заводи/фабрики/потужності/склади/офіси їх компанії мають незначні ушкодження, 3% мають невиправні ушкодження, 3% досі під окупацією, інші 3% досі не мають інформації щодо пошкоджень. 57% компаній-членів Палати не зазнали жодних ушкоджень під час війни.

В опитуванні, яке проводилося з 11 по 18 квітня 2022 року, взяли участь 103 керівники та топ-менеджери компаній-членів Палати. 71% респондентів опитування – це керівники компаній.

Економічна правда