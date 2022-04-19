В Україні зможуть виробляти мРНК вакцини: ВООЗ передасть технологію

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Всесвітня Організація Охорони Здоров’я надасть українській "Дарниці" технологію виробництва мРНК вакцин, завдяки чому компанія планує налагодити їхній випуск.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що наразі в Україні не виробляються вакцини від жодної хвороби, тому отримання технологій є важливою подією у цьому напрямкові.

Так, з квітня 2022 року Україна приєдналася до списку країн, які отримали підтримку від глобального центру Організації з передачі технологій для виробництва вакцин на основі мРНК. За результатами конкурсу, команда "Дарниці" пройде підготовку щодо трансферу технологій на базі тренінгових центрів ВООЗ.

Технології синтетичної мРНК була започаткована ще у 1970-х роках, але до початку пандемії COVID-19 такі вакцини не були загальновідомими. Одні з найпопулярніших вакцин від COVID-19, Pfizer-BioNTech і Moderna, є мРНК-вакцинами.

Крім того, на основі мРНК-технології у світі наразі ведуться дослідження вакцини від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Нагадуємо:

Українська фармацевтична компанія "Дарниця" виграла конкурс та підписала угоду на отримання ліцензії щодо розробки та виробництва орального протиковідного препарату Pfizer.