Як працюватимуть система електронних платежів і банки 25 квітня – роз'яснення НБУ
Понеділок 25 квітня є робочим днем, зокрема для банківської системи.
Про це йдеться у роз'ясненні НБУ.
"У період дії воєнного стану в Україні вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.
Відповідні норми містить Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", - пояснює Нацбанк.
Святковий день Пасха (Великдень), що припадає на неділю 24 квітня 2022 року, не переноситься, відповідно понеділок 25 квітня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи, додали в регуляторі.
Міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться із 23 до 25 квітня 2022 року включно датою банківського дня 25 квітня 2022 року.
Там нагадали, що незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час.
Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.
Нагадаємо:
Цьогоріч українці не матимуть додаткових вихідних у квітні та травні через воєнний стан.
Економічна правда
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