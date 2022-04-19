Як працюватимуть система електронних платежів і банки 25 квітня – роз'яснення НБУ

Понеділок 25 квітня є робочим днем, зокрема для банківської системи.

Про це йдеться у роз'ясненні НБУ.

"У період дії воєнного стану в Україні вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Відповідні норми містить Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", - пояснює Нацбанк.

Святковий день Пасха (Великдень), що припадає на неділю 24 квітня 2022 року, не переноситься, відповідно понеділок 25 квітня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи, додали в регуляторі.

Міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться із 23 до 25 квітня 2022 року включно датою банківського дня 25 квітня 2022 року.

Там нагадали, що незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час.

Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

Нагадаємо:

Цьогоріч українці не матимуть додаткових вихідних у квітні та травні через воєнний стан.

Економічна правда