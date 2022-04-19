Укрпошта відновлює повноцінну роботу на Чернігівщині

Після звільнення Чернігівської області Укрпошта відновлює роботу 102 відділень.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

Тепер жителі області знову мають можливість відправити та отримати відправлення. До цього оператори та листоноші виплачували лише пенсії та соціальні допомоги, приймали оплату комунальних послуг, де було можливо.

"Щоденно близько 100 стаціонарних та пересувних відділень надають всі основні фінансові та поштові послуги. Через декілька тижнів їх кількість планується збільшити до 200 відділень.

Спочатку почали працювати відділення у Срібнянському, Прилуцькому, Коропському, пізніше — у Ніжинському та Чернігівському районах", – йдеться у повідомленні.

У Чернігові повністю відновило роботу 10 відділень, а найближчим часом ще 8 запрацює після відновлення інтернету.

Всі села та населені пункти, де відділення пошкоджені під час бойових дій, забезпечують всіма необхідними послугами пересувні відділення, 70% яких вже доставляють жителям пенсії та соціальні допомоги, приймають платежі, доставляють посилки, продукти, ліки, тощо.

Інформація про роботу відділень Укрпошти щоденно оновлюється на офіційному сайті Укрпошти. Більш детально про роботу відділень у конкретному населеному пункті та їх графіком роботи можна ознайомитись за посиланням.

Економічна правда