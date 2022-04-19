Євросоюз планує створити трастовий фонд для відновлення України

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Європейський Союз має намір покрити більшу частину витрат на повоєнне відновлення України. З цією метою буде створено трастовий фонд солідарності.

Про це повідомляє Bloomberg.

Фонд буде створено на зразок європейського Covid-фонду та профінансує інвестиції та реформи за погодженням з українським урядом.

Поки що невідомо, як саме розподілятимуться кредитні кошти.

Джерела видання підтвердили, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн поки не називає суми, оскільки війна ще триває.

Очікується, що цифра сягне сотень мільярдів євро протягом десятиліть.

Теми післявоєнного відновлення та можливих військових репарацій обговорюватимуться протягом наступних тижнів. Високопосадовці в Брюсселі та Вашингтоні планують обговорити способи фінансової підтримки Києва та те, як гарантувати, щоб величезну суму грошей не було використано не за призначенням.

У якості першого кроку Єврокомісія разом зі Світовим банком проведе ретельну оцінку фінансових потреб України.

Більшість первісної допомоги піде на відновлення інфраструктури та підтримку надання державних послуг.

Єврокомісія також розглядає питання щодо розширення гарантій для допомоги компаніям, зокрема аграрним.