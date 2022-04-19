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Чотири американські інвестбанки знизили прогнози зростання ВВП Китаю

Вівторок, 19 квітня 2022, 16:33 - Cергій Мельник

UBS Group, Barclays, Standard Chartered та Bank of America знизили свої прогнози економічного зростання Китаю на 2022 рік, оскільки країна дотримується жорстких обмежень у зв'язку з COVID-19.

Про це пише Bloomberg.

UBS знизив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту до 4,2% з 5% "у світлі посилення понижувального тиску на економіку", йдеться у звіті для клієнтів. В той же день економісти Barclays знизили свою оцінку на 20 базисних пунктів до 4,3%, "очікуючи, що збої Covid будуть тривалими".

Bank of America скоротив свій прогноз зростання на весь рік до 4,2% із 4,8%, при цьому основні побоювання пов'язані з порушеннями контролю Covid. Standard Chartered також знизив свій прогноз до 5% з 5,3% у звіті, в якому йдеться про "зростаючі втрати" через блокування.

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Китай ВВП
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