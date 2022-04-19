Чотири американські інвестбанки знизили прогнози зростання ВВП Китаю
UBS Group, Barclays, Standard Chartered та Bank of America знизили свої прогнози економічного зростання Китаю на 2022 рік, оскільки країна дотримується жорстких обмежень у зв'язку з COVID-19.
Про це пише Bloomberg.
UBS знизив свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту до 4,2% з 5% "у світлі посилення понижувального тиску на економіку", йдеться у звіті для клієнтів. В той же день економісти Barclays знизили свою оцінку на 20 базисних пунктів до 4,3%, "очікуючи, що збої Covid будуть тривалими".
Bank of America скоротив свій прогноз зростання на весь рік до 4,2% із 4,8%, при цьому основні побоювання пов'язані з порушеннями контролю Covid. Standard Chartered також знизив свій прогноз до 5% з 5,3% у звіті, в якому йдеться про "зростаючі втрати" через блокування.
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