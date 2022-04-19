"Нова пошта" відновлює роботу в Ірпені та Бучі

"Нова пошта" відновила кур’єрську доставку та забір посилок у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Макарові.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Мешканці Бучі, Ірпеня, Стоянки, Гостомеля, Макарова та Макарівского району можуть скористатися послугою кур’єрського забору та доставки Нової пошти та замовляти необхідні речі через інтернет-магазини", – йдеться у повідомленні.

Кур’єра на забір товару можна викликати у зручне місце, а одержувач посилки зможе отримати її у відділенні, поштоматі або за адресою.

Послугу на виклик кур’єра можна оформити з 10 до 16 години щоденно. Граничний час оформлення заявки на виклик кур’єра індивідуальний для кожного населеного пункту.

Тариф на кур’єрську доставку залишається таким, як і раніше: +30 гривень до тарифу доставки у відділення (для посилок до 30 кг). Кур’єрська доставка працюватиме щоденно, без вихідних.

Кур’єрська доставка не працюватиме в комендантську годину; під час оголошення повітряної тривоги кур’єри будуть зупинятися та заходити у безпечне укриття; час доставки може зміщуватися на добу-дві в залежності від ситуації з безпекою у регіоні.

Наразі в Україні працює 4300 відділень Нової пошти, 7600 поштоматів та доступна курʼєрська доставка у 6200 населених пунктах України.

Економічна правда