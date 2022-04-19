Туристичний потік росіян до окупованого Криму знизився майже наполовину

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Заборона на авіаперельоти до Криму та побоювання туристів через "терористичну небезпеку" призвели до зниження попиту серед росіян на 30–45% на травень.

Про це пише "Комерсант".

Крим уперше не увійшов до топ-5 найбільш затребуваних внутрішніх курортів на травневі свята. Продаж турів на півострів фактично зупинився, кажуть у туристичних компаніях.

Основною причиною зниження попиту учасники ринку називають діючу з 24 лютого через війну в Україні заборону на авіасполучення з окупованим Сімферополем.

Росавіація неодноразово продовжувала заборону, востаннє – до 25 квітня. Джерело видання сумнівається у швидкому відкритті авіасполучення з Кримом, вважаючи, що облетіти потенційно небезпечну зону зараз у принципі неможливо.

Різке падіння попиту на Крим фіксують і системи бронювання. За підрахунками Tvil.ru, напрямок у березні-квітні формує 18% проти звичайних 70-75%. Директор з розвитку сервісу Оксана Шустікова пов'язує це з транспортними проблемами: місця на комфортні поїзди в цьому напрямку заброньовані відрядженнями, більшість туристів не знають, як дістатися півострова.

"Влада Криму розраховує цього року прийняти близько 10 млн осіб, але реально мова швидше піде про 6-6,5 млн", — зазначає один із співрозмовників видання.