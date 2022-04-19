Samsung безкоштовно вивозитиме на ремонт гаджети українців

Корейський техногігант Samsung Electronics запропонував безкоштовні послуги вивезення для ремонту гаджетів для клієнтів у зруйнованій війною Україні.

Про це пише The Korea Herald.

За словами українського підрозділу Samsung, корейський технологічний гігант забере мобільні пристрої для ремонту в клієнтів, які проживають у районах, де його сервісні центри не можуть працювати, а потім доставить їх додому.

"Усі мобільні пристрої Samsung, включаючи смартфони, планшети та розумні годинники, підлягають послузі вивезення на ремонт, при цьому всі витрати покриває компанія.

Для створення нової послуги компанія заявила, що об’єдналася з місцевою логістичною фірмою "Нова пошта", пообіцявши продовжувати підтримку клієнтів", - пише видання.

Минулого місяця Samsung оголосила про плани пожертвувати 6 мільйонів доларів гуманітарної допомоги українським біженцям.

Після вторгнення РФ в Україну Samsung призупинив поставки нових продуктів до Росії з 5 березня. У Росії компанія є найбільшим виробником смартфонів з часткою ринку у понад 30%.

Економічна правда