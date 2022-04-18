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Відкрився тимчасовий міст для автомобільного сполучення між Києвом та Житомиром

Понеділок, 18 квітня 2022, 22:54 - Ілля Колдомасов

На Київщині відкрили тимчасовий міст через річку Ірпінь у селі Стоянка. Переправ дозволить відновити "більш-менш нормальне" автомобільне сполучення між Києвом та Житомиром.

Про це йдеться на Урядовому порталі

Міст знаходиться на трасі М-06 Київ – Чоп і призначений для легкових та маловантажних автомобілів. А для вантажівок передбачено об'їзд через населені пункти Гореничі та Білогородка

"Це тимчасове рішення, паралельно ведуться роботи з демонтажу зруйнованого мосту, і вже за кілька місяців плануємо побудувати та відкрити один проїзд новим мостом на трасі М-06", - резюмували у повідомленні.

Нагадуємо:
Раніше глава Київської обласної військової адміністрації заявляв, що найближчим часом може бути відновлено рух трасою Київ-Житомир, який був заблокований через російську окупацію низки населених пунктів.

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