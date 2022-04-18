У Telegram з'явився переклад повідомлень: усі повідомлення каналів українською мають кнопку перекладу
Всі повідомлення загальнодоступних каналів Telegram українською мовою тепер завжди пропонують кнопку перекладу за замовчуванням.
Про це повідомив засновник соцмережі Павло Дуров.
Він зазначив, що у новому оновленні соцмережі є більша кількість мов для перекладів повідомлень (щоб включити кнопку "Перекласти", потрібно перейти до "Налаштування" - "Мови").
За його словами, Telegram став основним джерелом інформації з України і він сподівається, що інструменти, що надаються, допоможуть інформувати більше людей і врятувати більше життів.
Нагадуємо:
Ряд мільярдерів, "пов'язаних із РФ", дуже не хочуть, щоб Forbes називав їх громадянами РФ, акцентуючи увагу на іноземному громадянстві: останніми місяцями ця тенденція зростає. Зокрема, про це попросили представники засновника "ВКонтакте" й Telegram Павла Дурова.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"