Міненерго спростило умови акредитації учасників електронних аукціонів

Міністерство енергетики спростило умови акредитації учасників електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі під час війни.

Про це йдеться у соцмережах відомства.

Зокрема, дозволили учасникам надавати в електронному форматі витяги з Єдиного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань, актуальних на день подання без обмеження терміну щодо їх формування.

А також — відтермінувати для учасників аукціонів надання завірених паперових копій чи оригіналів необхідних документів.

Нагадуємо:

З перших днів війни від торгів та членства на біржі були відсторонені компанії, пов’язані з Росією та Білоруссю. Перевірка продовжується, формуються списки і компаній, що мають опосередкований стосунок до агресорів.