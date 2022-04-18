Споживачі Нафтогазу скоротили використання газу на 8%
Понеділок, 18 квітня 2022, 21:34 -
Споживачі Нафтогаз Трейдинг за добу скоротили використання природного газу на 8%. Зменшення споживання відбулося по всіх категоріях, окрім промисловості.
Про це йдеться на урядовому порталі.
Там також додали, що через пошкодження газової інфраструктури відключеними залишаються 39 ГРС у шести регіонах України. При цьому, понад 60% відключених ГРС припадають на Донецьку, Луганську області - регіони, які наразі потерпають від військової агресії.
"Основна причина зупинки цих ГРС — пошкодження газорозподільних мереж через обстріли та складнощі з доступом до об’єктів через активні бойові дії", - резюмували там.
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