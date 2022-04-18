У Білорусі оригінально повідомили про скорочення ВВП

Білоруський статистичний комітет заявив, що обсяг ВВП у I кварталі 2022 року у поточних цінах склав 99,6% до аналогічного періоду 2021 року. Що означає падіння на 0,4%.

Про це відомство повідомило у соцмережах.

Там також зазначили, що ВВП у білоруських рублях становив 42,6 млрд.

Нагадуємо:

У 2021 році ВВП Білорусі зріс на 2,3% після зниження на 0,9% у 2020 році та збільшення на 1,2% у 2019 році. Цільовий прогноз білоруської влади передбачає зростання ВВП у 2022 році на 2,9%, консервативний сценарій (покладено в основу бюджету) – зростання на 0,7%.