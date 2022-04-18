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Індекс Мосбіржі оновив мінімум із початку війни

Понеділок, 18 квітня 2022, 20:47 - Ілля Колдомасов

Індекс МосБіржі на закриття торгів 18 квітня оновив мінімум із 24 лютого, коли почалася війна Росії проти України.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Видання зазначає, що ринок акцій РФ почав тиждень зі зниження на очікуваннях запровадження подальших антиросійських санкцій Заходу, незважаючи на подорожчання нафти і металів.

А супутній індекс РТС опустився нижче за 930 пунктів, що є мінімумом з кінця березня.

Нагадуємо:

Після рекордного обвалу після початку бойових дій РФ проти України торги на Мосбіржі тривалий час не проводились. Після відкриття акції деяких компаній показували зростання, однак це не є релевантним показником.

Так як на ринку діють жорсткі обмеження, через які відбуваються лише обмежені операції, що не може показати реального становища у російській економіці та фінансовому ринку.

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