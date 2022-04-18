ПриватБанк: збільшилась кількість оплат карткою

За даними ПриватБанку у березні українці частіше оплачували покупки картками. А кількість оплат на один POS-термінал зросла на 7,8% щодо довоєнного періоду.

Про це повідомив речник фінустанови у соцмережах.

Загальні обсяги оплати картками та цифровими гаманцями через мережу POS-терміналів ПриватБанку у порівнянні з довоєнним періодом майже не змінилися - 32,5 млрд. В березні приймали до сплати платіжні картки більше 146 тис POS-терміналів ПриватБанку.