За тиждень бізнесмени отримали пільгових кредитів майже на 2,8 мільярда

За тиждень з 11 по 17 квітня в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 735 пільгових позик на загальну суму 2,77 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За минулий тиждень у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 735 пільгових кредитів на загальну суму 2,77 млрд грн. Усього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 18 квітня отримали від банків 36 948 кредитів на загальну суму 96,3 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану, до програми "Доступні кредити 5-7-9%" внесені зміни.

Вони передбачають суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду України на рівні 80%.

Економічна правда