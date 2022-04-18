У Швейцарії підтримають населення через зростання цін на енергоносії

В уряді Швейцарії обговорюють заходи підтримки домогосподарств у зв’язку зі зростанням цін на енергоносії.

Про це повідомляє Swiss Info.

Для цього питання створили спеціальну робочу групу на чолі з міністром фінансів та почали перемовини з усіма кантонами. "Ми дуже пильно стежимо за ситуацією, щоб з’ясувати, чи потрібна підтримка для пом’якшення економічних труднощів", - зазначила міністр енергетики Симонетта Соммаруга.

Тарифи у Швейцарії встановлюються раз на рік. Наступний раз це відбудеться восени, і в уряді хочуть розрахувати, наскільки вони можуть підвищитися, та чи у зв’язку з цим потрібна допомога принаймні для найбільш вразливих категорій.

За словами міністерки, встановлення граничного тарифу, як це зробила Франція, не обговорюватимуть, тому що у Швейцарії понад 600 постачальників, і в кожного власна тарифна сітка.

Європейська правда