Енергетики відновили електропостачання десяткам тисяч мешканців Київщини

За минулу добу українські енергетики відновили електропостачання близько 53 тисячам споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Зокрема, у Київській області – 36,3 тисячам споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячам, Харківській – 4,5 тисячам, Херсонській – 1,3 тисячам, Запорізькій – 800 споживачам.

Газопостачання відновлено 7,1 тисячам споживачів.

У деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 18 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 813 населених пунктів, загалом близько 675,8 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області - понад 292 тисячі споживачів, Харківській - 102 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 85,9 тисяч споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 258 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

Економічна правда