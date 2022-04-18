Енергетики відновили електропостачання десяткам тисяч мешканців Київщини
За минулу добу українські енергетики відновили електропостачання близько 53 тисячам споживачів.
Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.
Зокрема, у Київській області – 36,3 тисячам споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячам, Харківській – 4,5 тисячам, Херсонській – 1,3 тисячам, Запорізькій – 800 споживачам.
Газопостачання відновлено 7,1 тисячам споживачів.
У деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.
Станом на 18 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 813 населених пунктів, загалом близько 675,8 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області - понад 292 тисячі споживачів, Харківській - 102 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 85,9 тисяч споживачів.
Без газопостачання залишаються понад 258 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.
Економічна правда
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