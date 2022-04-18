Goldman Sachs оцінює ймовірність рецесії в США протягом найближчих двох років у 35%

Аналітики Goldman Sachs Group вважають, що ймовірність рецесії в США у наступні 2 роки становить 35%.

Про це пише Bloomberg.

У доповіді головного економіста банку Яна Хатціуса йдеться, що Федеральній резервній системі (ФРС) доведеться непросто - посилювати монетарну політику достатньою мірою, щоб послабити інфляцію, не спровокувавши при цьому рецесію.

Ймовірність рецесії у найближчі два роки оцінюється банком наразі у 35%. А ймовірність рецесії у найближчий рік становить 15%.

У Goldman Sachs вважають, що головне завдання ФРС - скоротити розрив між робочими місцями та працівниками, а також уповільнити зростання зарплат, щоб його темп не перевищував двопроцентної цільової інфляції.

Виконати це може бути непросто, оскільки історично значні скорочення цього розриву відбувалися лише у періоди рецесій, кажуть аналітики.

При цьому рецесія не є неминучою, оскільки, за словами Хатціуса, постпандемічна нормалізація ситуації із забезпеченням робочою силою та з цінами на товари тривалого користування допоможе ФРС.

За його словами, нормальний вихід із аналогічної ситуації вже вдався багатьом країнам, що входять до групи десяти розвинених економік.

До цієї групи входять Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.

Економічна правда