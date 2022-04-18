Лише 16 компаній в Україні почали процедуру банкрутства з початку війни

З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації кількість заяв на відкриття справи про банкрутство впала з 1100 у лютому 2022 року до 16-ти у березні та квітні загалом.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані Державної судової адміністрації.

Така ситуація повʼязана зокрема й з ускладненою роботою судів в регіонах, де відбуваються бойові дії. Проте сама процедура відкриття провадження у справі про банкрутство після введення воєнного стану не змінилася.

Щоб відкрити провадження у справі про банкрутство по юридичній особі, яка зареєстрована в зоні бойових дій або на тимчасово окупованій території, необхідно звернутись із заявою до господарського суду, на території якого зареєстрований боржник.

При поданні заяви слід враховувати, що підсудність судів, на території юрисдикції яких ведуться бойові дії, тимчасово передана іншим судам.

"Варто зазначити, що продовжують діяти норми щодо відповідальності керівника юридичної особи, якщо протягом місяця з моменту настання загрози неплатоспроможності керівник не подав до суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство. Тому не треба нехтувати нормами Кодексу України з процедур банкрутства навіть у воєнний час", – коментує арбітражний керуючий Руслан Бандуристий.

Економічна правда