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Paramount припинить мовлення своїх телеканалів у РФ

Понеділок, 18 квітня 2022, 13:15 - Олексій Павлиш

Компанія Paramount припинить мовлення своїх каналів у РФ 20 квітня - оператори почали отримувати від компанії відповідні повідомлення.

Про це пише vc.ru.

Таке ж рішення раніше ухвалила Discovery.

До складу Paramount входять розважальні та сімейні канали, зокрема, Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а також музичні, зокрема, MTV Russia та MTV Live HD.

Нагадаємо: 

У березні американська кіностудія Paramount заявила, що призупиняє діяльність в РФ та жертвує 1 млн дол на гуманітарну допомогу.

Економічна правда

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