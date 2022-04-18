Paramount припинить мовлення своїх телеканалів у РФ

Компанія Paramount припинить мовлення своїх каналів у РФ 20 квітня - оператори почали отримувати від компанії відповідні повідомлення.

Про це пише vc.ru.

Таке ж рішення раніше ухвалила Discovery.

До складу Paramount входять розважальні та сімейні канали, зокрема, Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а також музичні, зокрема, MTV Russia та MTV Live HD.

Нагадаємо:

У березні американська кіностудія Paramount заявила, що призупиняє діяльність в РФ та жертвує 1 млн дол на гуманітарну допомогу.

Економічна правда