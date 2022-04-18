Ощадбанк завершив перший квартал з прибутком понад 240 мільйонів

Державний Ощадбанк завершив перший квартал 2022 року з прибутком: позитивний фінансовий результат становить 243,562 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Ощаду.

За аналогічний період минулого року чистий прибуток становив 252,335 млн грн.

"Банк дотримується всіх нормативних та пруденційних вимог НБУ, має достатній запас ліквідності", – йдеться у повідомленні.

Починаючи з 24 лютого сума коштів на строкових та поточних рахунках українців в Ощаді збільшилася на 13,6 млрд грн – з 115,2 млрд грн до 128,8 млрд грн.

"За час війни Ощадом видано майже 900 млн грн кредитів – переважно саме аграрним підприємствам, де на часі сівба", – повідомили в пресслужбі.

73% мережі Ощадбанку продовжує обслуговувати українців там, де це дозволяє безпекова ситуація, поповнюються готівкою банкомати, проводиться інкасація.

Економічна правда