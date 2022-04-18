Набіулліна пророкує кризу в Росії влітку

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Голова Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна очікує на суттєві економічні проблеми в другому-третьому кварталі.

Про це повідомляє Reuters.

Кризу в фінансах та економіці Набіулліна завуалювала словосполученням "структурні перетворення".

"Період, коли економіка може жити за рахунок резервів, обмежений. І вже у другому та третьому кварталі ми вступимо в період структурних перетворень та пошуку нових бізнес-моделей", – повідомила вона.

Санкції здебільшого торкнулися фінансового ринку, "але тепер вони почнуть все більше позначатися на економіці", сказала вона.

"Основні проблеми будуть пов'язані з обмеженнями на імпорт та логістикою зовнішньої торгівлі, а надалі і з обмеженнями на експорт", – додала голова центробанку.

За її словами, російським компаніям доведеться адаптуватись.

"Російським виробникам потрібно буде шукати нових партнерів, логістику або переходити на випуск продукції попередніх поколінь", – сказала вона.

Експортерам доведеться шукати нових партнерів та логістичні схеми, а "все це потребуватиме часу", сказала Набіулліна.