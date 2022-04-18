У РФ великі ритейлери призупинили відкриття нових магазинів

У РФ великі ритейлери, включно з X5 Group, "ВкусВилл" та "Азбука вкуса" призупиняють відкриття нових точок та реорганізують команди, які відповідали за створення нових напрямків бізнесу.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

"Джерело на ринку розповіло, що X5 Group розформувала регіональну команду розвитку "Перекрестков", один із співробітників, що потрапили під скорочення, це підтвердив.

Представник Х5 Group уточнив, що співробітники відділу розвитку "Перекрестка" переводяться на інші напрямки, оскільки програми відкриття та реконструкції магазинів призупинено до кінця квітня для перегляду капітальних інвестицій на 2022 рік", - йдеться у статті.

Мережа "ВкусВилл" заморозила частину проєктів, зосередившись на напрямках з короткостроковим результатом, а співробітники, що звільнилися, перерозподілені на інші завдання.

В "Азбуке вкуса" зазначили, що трохи скорочують відкриття нових точок, але на персоналі це не позначилося.

Джерела видання розповіли, що від планів відкрити до 1000 нових магазинів цього року відмовився один із алкогольних ритейлерів, відкриття нових точок призупинили і непродуктові ретейлери, у тому числі "М.Відео-Ельдорадо" та Inventive Retail Group (керує re:Store та Samsung).

У "М.Відео-Ельдорадо" пояснили це зміною ланцюжків постачання, цінових умов закупівель та зростанням вартості фінансових витрат. Наразі група веде переговори з власниками приміщень щодо оптимізації орендних ставок та прагне підвищити ефективність використання складів.

"Пауза у розвитку виглядає зараз обґрунтовано - через кілька місяців орендні ставки знизяться, кількість доступних об'єктів зросте", - заявив гендиректор "Infoline-Аналітики" Михайло Бурмістров.

Економічна правда