Канцлер Австрії про відмову від російського газу: Можливо, через кілька років

Австрія зможе відмовитися від російського природного газу, ймовірно, за кілька років - країна на 80% залежить від російського газу, тому "це неможливо сьогодні, завтра".

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер в ефірі програми "Зустріч з пресою" на каналі NBC, пише Bloomberg.

"Це неможливо ні сьогодні, ні завтра", - сказав Нехаммер про перспективи відмови Австрії від російського газу.

"Можливо, через кілька років", - додав канцлер.

Він додав, що Австрія на 80% залежить від імпорту газу із Росії.

Австрія є військово-нейтральною відповідно до декларації про незалежність країни, підписаної в 1955 році.

11 квітня Карл Нехаммер зустрівся з президентом РФ Путіним у Кремлі, ставши першим лідером європейської країни, який приїхав до РФ після початку її вторгнення в Україну.

Економічна правда