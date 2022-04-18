Канцлер Австрії про відмову від російського газу: Можливо, через кілька років
Австрія зможе відмовитися від російського природного газу, ймовірно, за кілька років - країна на 80% залежить від російського газу, тому "це неможливо сьогодні, завтра".
Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер в ефірі програми "Зустріч з пресою" на каналі NBC, пише Bloomberg.
"Це неможливо ні сьогодні, ні завтра", - сказав Нехаммер про перспективи відмови Австрії від російського газу.
"Можливо, через кілька років", - додав канцлер.
Він додав, що Австрія на 80% залежить від імпорту газу із Росії.
Австрія є військово-нейтральною відповідно до декларації про незалежність країни, підписаної в 1955 році.
11 квітня Карл Нехаммер зустрівся з президентом РФ Путіним у Кремлі, ставши першим лідером європейської країни, який приїхав до РФ після початку її вторгнення в Україну.
Економічна правда
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