Всі розділи
Укр / Рус

Канцлер Австрії про відмову від російського газу: Можливо, через кілька років

Понеділок, 18 квітня 2022, 10:06 - Олексій Павлиш

Австрія зможе відмовитися від російського природного газу, ймовірно, за кілька років - країна на 80% залежить від російського газу, тому "це неможливо сьогодні, завтра".

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер в ефірі програми "Зустріч з пресою" на каналі NBC, пише Bloomberg.

"Це неможливо ні сьогодні, ні завтра", - сказав Нехаммер про перспективи відмови Австрії від російського газу.

"Можливо, через кілька років", - додав канцлер.

Він додав, що Австрія на 80% залежить від імпорту газу із Росії.

Австрія є військово-нейтральною відповідно до декларації про незалежність країни, підписаної в 1955 році.

11 квітня Карл Нехаммер зустрівся з президентом РФ Путіним у Кремлі, ставши першим лідером європейської країни, який приїхав до РФ після початку її вторгнення в Україну.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Австрія газ Росія
Матеріали за темою
Австрійський машинобудівний концерн Andritz призупинив нові операції у Росії 15 квітня 2022, 12:47
Австрія скасувала всі обмеження для українських автоперевізників 8 квітня 2022, 18:51
Австрія не підтримує газове ембарго РФ попри звірства у Бучі 4 квітня 2022, 15:02
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті