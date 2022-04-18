НБУ думає над варіантами розширення кредитування бізнесу

Національний банк на початку квітня звернувся до Кабінету міністрів із напрацюваннями щодо збільшення кредитування бізнесу.

Про це повідомляє Європейська бізнес-асоціація.

Серед напрацювань: розширення програми портфельних гарантій на великі сільгосппідприємства та великі підприємства зі стратегічних галузей промисловості, а також збільшення строку кредитування аграріїв на посівну з півроку до року.

"І якщо бізнес має додаткові пропозиції – закликаємо ними ділитися з Європейською бізнес асоціацією, будемо їх передавати в Нацбанк", – повідомила організація.

Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" один із учасників зустрічі, серед інших пропозицій НБУ уряду – розширення держпідтримки на кредитні лінії, фінансовий лізинг, авальовані векселі, а також збільшення портфельних гарантій з 80% до 100% суми кредитів для "червоних" зон, де йдуть бойові дії.

Керівництво НБУ на зустрічі також повідомило, що у планах банків на другий квартал – кредитування українських підприємств майже на 66 млрд грн, зокрема найближчим часом 30 млрд грн на аграрну галузь, з яких 5,8 млрд грн уже виділено.

За даними агентства, в уряді раніше критикували банківську систему за небажання брати на себе ризики кредитування, особливо в "червоних" зонах, і пропонують вирішувати цю проблему у держбанках встановленням спеціальних kpi.

Крім того, в Мінекономіки обговорюється ідея призначення спеціального заступника міністра, який курирував би це питання, і призначення на цю посаду ексголови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера.