У Лівії два порти зупинили відвантаження нафти

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У лівійському порту Зуветіна зупинилося відвантаження нафти після появи там протестувальників проти прем'єр-міністра Абделя Хаміда Дбейби, який відмовився піти у відставку.

Про це пише Reuters із посиланням на двох співробітників порту. Про зупинку експорту нафти з цього порту також повідомив Bloomberg із посиланням на джерела.

Співробітники порту розповіли, що через дії протестувальників не вдалося завантажити в танкер 1 млн. барелів нафти.

Відвантаження нафти також припинено в порту Меліта на заході Лівії. Це сталося після того, як невідомі зупинили видобуток на родовищі Ель-Філ, нафта якого експортується через цей порт. Добовий видобуток на Ель-Філ оцінюється у 65 тис. бар. на добу.

Нафтовий сектор Лівії страждає на тлі політичної кризи, яка привела до двовладдя в країні. Політична нестабільність спостерігається в Лівії з 2011 року після повалення та вбивства Муаммара Каддафі.

На тлі кризи видобуток нафти в Лівії падає і на початку березня становив менше 1 млн бар. на добу. Це відбувається на тлі нестабільної роботи на найбільшому в країні родовищі Шарара (добовий видобуток – 290 тис. бар. нафти), яке на початку березня було змушене призупинити роботу через заворушення.