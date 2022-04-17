Створена для перевезення росіян турецька авіакомпанія запрацює у травні

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У Туреччині створено нову авіакомпанію Southwind, яка займеться перевезенням росіян на курорти країни. Перевізник має розпочати роботу наприкінці травня.

Про це повідомляє видання AirportHaber.

Клопотання про створення Southwind було ухвалено генеральним управлінням цивільної авіації країни у зв'язку з метою "не залишати російський ринок порожнім" і не перекривати турпотік з Росії до Туреччини.

У розпорядженні перевізника на першому етапі буде п'ять літаків Airbus.

9 квітня газета Sabah повідомляла, що до створення авіакомпанії включилися міністерство культури і туризму, міністерство транспорту та інфраструктури і міністерство казначейства Туреччини.

Очікується, що туроператори Anex, Pegas та Coral отримають кредит у розмірі 300 млн. доларів.