Казахстан обмежив експорт пшениці та борошна
Міністр сільського господарства Казахстану Єрбол Карашукеєв підписав наказ, згідно з яким запроваджується квотування на експорт пшениці та борошна.
Про це повідомила пресслужба відомства, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Документ направлено на державну реєстрацію до міністерства юстиції.
"Після введення в дію вищевказаного наказу до 15 червня 2022 року експорт пшениці та борошна здійснюватиметься строго в рамках затверджених обсягів квот: на пшеницю та меслин – 1 млн тонн; на борошно пшеничне або пшенично-житнє – 300 тис. тонн", – йдеться у повідомленні.
До розподілу квоти на вивезення пшениці допускаються заявники, які в обов'язковому порядку реалізували "Продкорпорації" 10% від заявленого до вивезення обсягу за фіксованою ціною.
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