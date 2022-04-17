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Казахстан обмежив експорт пшениці та борошна

Неділя, 17 квітня 2022, 19:22 - Cергій Мельник
 
Resul Rehimov/Anadolu Agency via Getty Images

Міністр сільського господарства Казахстану Єрбол Карашукеєв підписав наказ, згідно з яким запроваджується квотування на експорт пшениці та борошна.

Про це повідомила пресслужба відомства, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Документ направлено на державну реєстрацію до міністерства юстиції.

"Після введення в дію вищевказаного наказу до 15 червня 2022 року експорт пшениці та борошна здійснюватиметься строго в рамках затверджених обсягів квот: на пшеницю та меслин – 1 млн тонн; на борошно пшеничне або пшенично-житнє – 300 тис. тонн", – йдеться у повідомленні.

До розподілу квоти на вивезення пшениці допускаються заявники, які в обов'язковому порядку реалізували "Продкорпорації" 10% від заявленого до вивезення обсягу за фіксованою ціною.

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Казахстан пшениця зерно експорт
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