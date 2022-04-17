Банкрутство Росії є питанням часу – фон дер Ляєн

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає банкрутство Росії лише питанням часу, а також закликає надати Україні якнайшвидше зброю, щоб вона могла завершити цю війну.

Про це очільниця ЄК заявила в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag, передає Укрінформ.

Фон дер Ляєн підкреслила, що не розрізняє "важку" та "легку" зброю, тож "Україна має отримати те, що їй потрібно для оборони і з чим вона може впоратися; ЄС надає на це 1,5 мільярда євро, і багато держав-членів здійснюють поставки додатково".

Глава ЄК, яка до цієї посади була міністром оборони Німеччини, не стала прямо коментувати вагання уряду канцлера Шольца щодо поставок танків ФРН. Натомість вона зауважила, що всі держави-члени, "хто може (надати якусь зброю), повинні надати її швидко, тому що лише тоді Україна зможе вижити у своїй гострій оборонній боротьбі проти Росії".

Політик упевнена, що "Україна може виграти війну, адже мужність і стійкість України вражають". Перемогою при цьому вона назвала поновлення миру в Україні, "а за яких умов – Україна вирішує сама". Вона також підкреслила, що треба зробити все, щоб покінчити з війною якомога швидше.

"Водночас ми повинні готуватися до того, що в гіршому випадку війна може тривати місяцями, а то й роками", – визнала глава ЄК.

Запроваджені ЄС п'ять пакетів санкцій політик м’якими не вважає, адже вони з кожним тижнем усе глибше проникають у російську економіку. Фон дер Ляєн навела статистику: експорт до рф упав на 70 відсотків; 700 російських літаків втратили ліцензію через відсутність запчастин та оновлень програмного забезпечення; сотні великих компаній і тисячі експертів відмовляються від співпраці; за поточними прогнозами, валовий внутрішній продукт Росії впаде на 11 відсотків.

"Національне банкрутство Росії - це лише питання часу. Цією війною Путін також руйнує власну країну та майбутнє її народу", – підкреслила очільниця Єврокомісії.

Вона назвала ключові моменти шостого пакету санкцій. Це банківський сектор, зокрема "Сбербанк", на який припадає 37 відсотків російського банківського сектору.

"І, звичайно, є проблеми з енергетикою", - зазначила політик.

Вона застерегла, що Росія може зробити так, що ціни на нафту з інших ринків, на які переорієнтується Європа, піднімуться. Тому ЄС розробляє зараз "розумні механізми, щоб нафта також могла бути включена до наступного санкційного кроку".

Урсула фон дер Ляєн стала першим провідним політиком із Заходу, яка відвідала Бучу після різні, яку влаштували там російські окупанти. Політик заявила, що їй було страшно побачити реальність війни. Вона вірить, що винуватці будуть покарані за свої звірства міжнародним судом.

"Путін несе відповідальність за цю війну, він наказав вторгнення і тягне за всі ниточки", - підкреслила Фон дер Ляєн.