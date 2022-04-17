Чеська Острава планує подарувати Україні трамваї

Michal Chrást

Чеське місто Острава хоче подарувати Україні справні трамваї, які виставлені на продаж компанією Dopravní podnik Ostrava.

Про це повідомляють чеські ЗМІ із посиланням на слова мера Острави Томаша Мацури.

Прессекретарка DPO Тереза Шноблова підтвердила, що транспортна компанія домовилася про пожертву з містом.

Також, за словами Мацури, місто хоче відправити в Україну автобуси та пожежну техніку як черговий подарунок. Наразі готуються всі необхідні документи.

Зараз транспортна компанія пропонує до продажу 20 трамвайних вагонів T3 та шість трамвайних вагонів T6A5 за стартовою ціною 2,3 мільйона крон.

Одні трамваї ще їздять містом або вже зняті з маршрутів, але перебувають у робочому стані, інші, наприклад, після аварії або мають незначні дефекти.