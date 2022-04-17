Із РФ після початку війни пішли десятки іноземних архітектурних бюро

Через війну в Україні від роботи з РФ відмовилося багато іноземних архітектурних бюро - десятки запланованих проєктів тепер взагалі не відбудуться або їх будуватимуть без участі іноземців. Більшість цих будівель і комплексів мали з'явитись у Москві.

Про це пише Meduza.

Так, однією з перших співпрацю з Росією припинила велика архітектурна фірма MVRDV з Роттердама, за проєктами якої збудовано понад сотню будівель у всьому світі.

"До початку російського військового вторгнення в Україну керівник студії Віні Маас неодноразово приїжджав до Росії з лекціями. 28 лютого на сайті бюро з'явився текст, в якому архітектори назвали те, що відбувається "звірствами" і підтримали всіх, "хто кидає виклик цій війні та протестує проти неї".

Після цього MVRDV повністю зупинила роботу і в Україні, і в Росії, де її першим проєктом мав стати 19-поверховий житловий комплекс RED7 - з 2018 року його будували на перехресті проспекту Академіка Сахарова та Садового кільця у Москві", - йдеться у статті.

Забудовник RED7, група компаній "Основа", у коментарі виданню зазначив, що, незважаючи на офіційні заяви, архітектори, як і раніше, продовжують їх консультувати. Монолітний каркас будівлі готовий, а всі будівельні матеріали знаходяться в Росії.

Незрозуміла доля Центрального телеграфу на вулиці Тверській в Москві, над якою мав працювати всесвітньо відомий британський архітектор Девід Чіпперфільд.

David Chipperfield Architects 2 березня випустило звернення, у якому засудило дії Путіна та оголосили, що всі російські проєкти поставлені на паузу.

Як зазначає Meduza, lонедавна над кількома великими російськими проєктами працювало всесвітньо відоме архітектурне бюро Захі Хадід - Zaha Hadid Architects (ZHA).

Серед проєктів - станція московського метро "Кленовий бульвар 2", технопарк Сбєрбанку в Сколкові, "Розумне місто" в Рубльово-Архангельському, концертний зал Свердловської філармонії в Єкатеринбурзі.

ZHA теж виступили з антивоєнною заявою: "Шоковані та засмучені конфліктом в Україні".

За словами керуючого директора британської студії LDA Design Майка Фостера, студія не продовжуватиме роботу в РФ, а нові проєкти "ввічливо будуть відхилені".

4 березня Herzog & de Meuron повідомили в соцмережах, що робота з Росією суперечить принципам бюро, через що вони змушені припинити проєкт.

Проте компанія-забудовник Capital Group заявляє, що роботи на будмайданчику ведуться згідно з графіком: зараз там будують котлован, в якому перебуватиме підземне паркування комплексу.

При цьому, як мінімум одне велике архітектурне бюро, австрійське Coop Himmelb (l)au, публічно заявило, що продовжить працювати в Росії.

"Я будую не для Путіна, а для людей", - сказав в інтерв'ю Dezeen співзасновник студії, архітектор Вольф Прікс.

"Я не міг передбачити, що війна розпочнеться зараз. І я не буду заднім числом дистанцюватись від своїх будівель або моїх російських друзів", - додав він.

Наразі австрійські архітектори проєктують стадіон SCA Arena у Санкт-Петербурзі та музейно-театральний комплекс у Кемерові.

Бюро займається оперним театром у окупавоному РФ Севастополі - про те, що робота над будівлею ведеться, вперше стало відомо у січні 2019 року, тобто вже після окупації Криму.

"Після цього бюро публічно заперечувало свою роботу на півострові, але фактично продовжувало працювати над ним. У результаті Україна ввела санкції проти Прікса та інших співзасновників Coop Himmelb (l)au та відкрила проти них кримінальну справу щодо порушення порядку в'їзду до Криму", - резюмує Meduza.

Економічна правда