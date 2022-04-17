Обстріл Броварівської громади: пошкоджена підстанція, відновлюють електропостачання

Через ворожий обстріл була пошкоджена одна з високовольтних підстанцій Броварського району, ведуться роботи з відновлення.

Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Олександра Павлюка.

За його словами, протягом 16 квітня вдалося відновити електропостачання для 7057 родин у 23 населених пунктах Київської області.

Так, повністю відновили електропостачання у Вишгородському районі у селах Прибірськ, Пироговичі, Шпилі, Леонівка, Зимовище, Рудня-Тальська, Рудня-Шпилівська, Катюжанка, Дудки, Абрамівка, Володимирівка, Савенки, Рудня-Димерська, Вахівка, Любидва, Гута, Димер, Литвинівка, Рикунь, Глібівка, Демидів.

Також частково вдалося подати напругу смт. Гостомель, м. Ірпінь, м. Буча.

"Однак, вранці 17 квітня, через ворожий обстріл була пошкоджена одна з високовольтних підстанцій Броварського району. Через це без світла лишилось понад 25 тисяч споживачів. Спеціалісти компанії (ДТЕК - ред.) за менше, ніж 3 години заживили більшу частину клієнтів та лікарні у м. Бровари.

Наразі енергетики роблять все можливе для того, щоб відновити електропостачання міського водоканалу та всіх клієнтів до кінця дня", - написав Павлюк.

Він додав, що 17 квітня також планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 27 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Нагадаємо:

Ракетних ударів ворога у неділю зазнали деякі інфраструктурні об’єкти в Броварській громаді Київської області, можливі перебої з водою та світлом.

Економічна правда