Україна може заблокувати перекази до РФ та Білорусі на 200 мільярдів гривень

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Україна може заблокувати перекази на близько 200 млрд грн до Росії та Білорусі від пов’язаних з цими країнами компаній, аби ці гроші не могли використати на ведення війни проти України.

Про це повідомив в етері Єдиних новин перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він розповів, що Національна поліція слідкує за операціями компаній, пов’язаних з РФ та Білоруссю, які сплачують агресорові кошти, що можуть бути використані для ведення війни проти України.

Наразі, розповів посадовець, Нацполіцією ініційований додатковий фінансовий контроль щодо близько семи тисяч компаній, які мають російську або білоруську реєстрацію, або ж російських чи білоруських власників.

"І нами впроваджено додаткові рекомендації спільно з Національним банком з метою аналізу тих транзакцій і контрактів, які передбачають виплати валютних коштів на територію Російської Федерації", – пояснив він.

Якщо комерційні банки дослухаються до рекомендацій Нацполіції і НБУ, додав він, "ми можемо говорити, що до 200 млрд грн не буде допущено для виплати на територію РФ з відповідною сплатою податків і використання цих коштів в інтересах ведення бойових дій".