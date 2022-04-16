Як переселенцям отримати державну підтримку?
Субота, 16 квітня 2022, 20:54
Яка підтримка є для переселенців від держави, скільки це коштує країні та які можливості по працевлаштуванню зараз є.
Понад 6 млн українців були змушені переселитися в безпечніші області країни чи за кордон та стати внутрішньо переміщеними особами.
ЕП розповідає, яка підтримка є для переселенців від держави, скільки це коштує країні та які можливості по працевлаштуванню зараз є.
Детальніше – у відео.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"