Як переселенцям отримати державну підтримку?

Яка підтримка є для переселенців від держави, скільки це коштує країні та які можливості по працевлаштуванню зараз є.

Понад 6 млн українців були змушені переселитися в безпечніші області країни чи за кордон та стати внутрішньо переміщеними особами.

ЕП розповідає, яка підтримка є для переселенців від держави, скільки це коштує країні та які можливості по працевлаштуванню зараз є.

Детальніше – у відео.