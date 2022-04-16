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Укр / Рус

Як переселенцям отримати державну підтримку?

Субота, 16 квітня 2022, 20:54

Яка підтримка є для переселенців від держави, скільки це коштує країні та які можливості по працевлаштуванню зараз є.

Понад 6 млн українців були змушені переселитися в безпечніші області країни чи за кордон та стати внутрішньо переміщеними особами. 

ЕП розповідає, яка підтримка є для переселенців від держави, скільки це коштує країні та які можливості по працевлаштуванню зараз є.

Детальніше – у відео.

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Економічна правда
Укр / Рус
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