Ахметов пообіцяв допомогти відновити Маріуполь
Субота, 16 квітня 2022, 16:12 -
Рінат Ахметов заявив, що його компанія СКМ відіграє ключову роль у повоєнному відновленні України та зокрема Маріуполя.
Про це він заявив у коментарі Reuters.
"Моя мета - повернутися до українського Маріуполя і реалізувати наші (нові виробничі - ЕП) плани, щоб маріупольська сталь могла, як і раніше, конкурувати на світових ринках", - заявив він.
Ахметов також заявив, що щодня перебуває на зв'язку з керівниками Метінвесту, керуючими заводами Азовсталь та ММК ім. Ілліча.
Нагадуємо:
Для відновлення інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 мільярдів доларів. Це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань.
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