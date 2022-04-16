Ахметов пообіцяв допомогти відновити Маріуполь

Рінат Ахметов заявив, що його компанія СКМ відіграє ключову роль у повоєнному відновленні України та зокрема Маріуполя.

Про це він заявив у коментарі Reuters.

"Моя мета - повернутися до українського Маріуполя і реалізувати наші (нові виробничі - ЕП) плани, щоб маріупольська сталь могла, як і раніше, конкурувати на світових ринках", - заявив він.

Ахметов також заявив, що щодня перебуває на зв'язку з керівниками Метінвесту, керуючими заводами Азовсталь та ММК ім. Ілліча.

Нагадуємо:

Для відновлення інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 мільярдів доларів. Це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань.