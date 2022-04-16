Протягом війни зріс обсяг коштів фізосіб Ощадбанку

Протягом 50 днів війни обсяг коштів на рахунках фізосіб в Ощаді зріс на 13,6 мільярдів.

Про це йдеться у прес-релізі фінустанови.

Так, починаючи з 24 лютого сума коштів на строкових та поточних рахунках українців в Ощаді збільшилася з 115,2 млрд грн до 128,8 млрд грн. В банку вважають, що така динаміка свідчить про значну довіру українців.