Міненерго про польське вугільне ембарго РФ: сміливий крок
Міністр енергетики Герман Галущенко привітав рішення Польщі щодо відмови від вугілля з Росії та Білорусі, яке запрацює раніше на кілька місяців ніж рішення ЄС.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
За його словами, Польща показала приклад рішучої і послідовної політики. "Це насправді сміливий крок, зважаючи на структуру споживання вугілля у Польщі", - сказав Галущенко.
Нагадуємо:
Польське ембарго вже підписав президент країни, санкції ЄС щодо вугілля запрацюють лише у серпні.
В 2020 році переважна частина імпортованого до Польщі вугілля, понад 70%, була саме з росії. Це складало близько 15% внутрішнього споживання і майже 80% споживання приватних домогосподарств.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"