Міненерго про польське вугільне ембарго РФ: сміливий крок

Міністр енергетики Герман Галущенко привітав рішення Польщі щодо відмови від вугілля з Росії та Білорусі, яке запрацює раніше на кілька місяців ніж рішення ЄС.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

За його словами, Польща показала приклад рішучої і послідовної політики. "Це насправді сміливий крок, зважаючи на структуру споживання вугілля у Польщі", - сказав Галущенко.

Нагадуємо:

Польське ембарго вже підписав президент країни, санкції ЄС щодо вугілля запрацюють лише у серпні.

В 2020 році переважна частина імпортованого до Польщі вугілля, понад 70%, була саме з росії. Це складало близько 15% внутрішнього споживання і майже 80% споживання приватних домогосподарств.