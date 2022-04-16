Тарифи на електрику для населення не буде змінюватись щонайменше півроку — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Уряд продовжить дію тарифу на електроенергію в розмірі 1,44 грн за кВт*год для українських домогосподарств, які споживають менше 250 кВт*год за місяць.
Про це він повідомив повідомив у відеозверненні.
За його словами, у визначену межук споживання входить 80% українців. Він також додав, що опалювальний сезон в Україні пройшов успішно, а віялових відключень не було, "розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону", — резюмував Зеленський.
Нагадуємо:
Діючі тарифи на електроенергію встановлені з 1 жовтня 2021 року. Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт*год на місяць, тариф складає 1,68 грн за кВт*год.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"