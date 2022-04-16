Пенсії за квітень: на рахунки - 100%, адресна - 60%

Пенсійний фонд проводить виплату пенсій за квітень, уповноваженими банками зараховано 100 % сум на рахунки, Укрпоштою доставлено 60,2 %.

Про це установа повідомила у соцережах.

Так, станом на 14 квітня на пенсійні виплати за квітень спрямовано 32,2 млрд: 8,6 млрд грн – на виплату пенсій через Укрпошту, 23,6 млрд – через уповноважені банки.

Зокрема, за квітень, продовжувалась також доставка пенсійних виплат за березень у Херсонській області.

Нагадуємо:

Пенсійний фонд заявив, що банки у березні зарахували кошти на рахунки 99,99 % одержувачів пенсій, а за повідомленням Укрпошти в регіонах, де проводиться виплата, доставлено 77,91%.