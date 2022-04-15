Ворог обстріляв сортувальний центр Нової пошти у Миколаєві

фото з facebook нової пошти

Російські окупанти ракетними ударами розстріляли сортувальний центр Нової пошти у Миколаєві.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Співробітникам, які отримали поранення, була надана медична допомога. Вони мали змоги поїхати додому. Загиблих немає.

"Нова пошта супроводжує всіх наших співробітників, які зазнали травм під час ракетного обстрілу. Вони отримали допомогу та пройшли медичне обстеження. Ми забезпечимо нашим колегам усі необхідні ліки та повний медичний супровід під час одужання та реабілітації", – повідомили у компанії.

"Все відбудуємо. Головне — віримо у перемогу та ЗСУ", – коментує Олександр Бульба, СЕО Нової пошти.