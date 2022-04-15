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На Київщині відновили всі газорозподільні станції

П'ятниця, 15 квітня 2022, 21:36 - Ілля Колдомасов

Повернуто в роботу останню з чотирьох газорозподільних станцій, що були відключені в середині березня через пошкодження газотранспортної інфраструктури у Київській області внаслідок ворожих обстрілів. 

Про це повідомляє Оператор ГТС.

Наразі зупиненими через військові дії лишаються 38 з 1395 ГРС у шести регіонах України. 

"Ремонтні бригади ОГТСУ працюють над відновленням газотранспортної інфраструктури та газопостачання жителям населених пунктів, які живляться від цих ГРС", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда
Укр / Рус
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