На Київщині відновили всі газорозподільні станції
П'ятниця, 15 квітня 2022, 21:36 -
Повернуто в роботу останню з чотирьох газорозподільних станцій, що були відключені в середині березня через пошкодження газотранспортної інфраструктури у Київській області внаслідок ворожих обстрілів.
Про це повідомляє Оператор ГТС.
Наразі зупиненими через військові дії лишаються 38 з 1395 ГРС у шести регіонах України.
"Ремонтні бригади ОГТСУ працюють над відновленням газотранспортної інфраструктури та газопостачання жителям населених пунктів, які живляться від цих ГРС", - йдеться у повідомленні.
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