У WhatsApp з'являться спільноти
П'ятниця, 15 квітня 2022, 22:19 -
У месенджері WhatsApp з'являться спільноти, вони дозволять користувачам об'єднувати окремі групи й найкраще їх структурувати.
Про це йдеться у блозі компанії.
Так учасники зможуть дізнаватися про оновлення в спільнотах і легше організовувати групи для обговорення дрібніших питань.
Спільноти також міститимуть нові потужні інструменти адміністрування, зокрема надсилання оголошень усім учасникам і можливість вибору груп, які можна додавати до спільнот.
Окрім цього у WhatsApp з'являться додаткові нововведення
- Реакції. Завдяки ним користувачі зможуть висловити свою думку, не перевантажуючи бесіду повідомленнями.
- Видалення для адміністраторів. Адміністратори зможуть видаляти помилкові чи проблемні повідомлення з усіх бесід.
- Обмін файлами. Розширюється можливість обміну файлами: тепер обмеження становитиме до 2 ГБ.
- Більше учасників аудіодзвінків. Тепер до 32 осіб зможуть приєднатися до дзвінка одним дотиком.
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