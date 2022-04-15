У WhatsApp з'являться спільноти

У месенджері WhatsApp з'являться спільноти, вони дозволять користувачам об'єднувати окремі групи й найкраще їх структурувати.

Про це йдеться у блозі компанії.

Так учасники зможуть дізнаватися про оновлення в спільнотах і легше організовувати групи для обговорення дрібніших питань.

Спільноти також міститимуть нові потужні інструменти адміністрування, зокрема надсилання оголошень усім учасникам і можливість вибору груп, які можна додавати до спільнот.

Окрім цього у WhatsApp з'являться додаткові нововведення