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У WhatsApp з'являться спільноти

П'ятниця, 15 квітня 2022, 22:19 - Ілля Колдомасов

У месенджері WhatsApp з'являться спільноти, вони дозволять користувачам об'єднувати окремі групи й найкраще їх структурувати. 

Про це йдеться у блозі компанії.

Так учасники зможуть дізнаватися про оновлення в спільнотах і легше організовувати групи для обговорення дрібніших питань.

Спільноти також міститимуть нові потужні інструменти адміністрування, зокрема надсилання оголошень усім учасникам і можливість вибору груп, які можна додавати до спільнот.

Окрім цього у WhatsApp з'являться додаткові нововведення 

  • Реакції. Завдяки ним користувачі зможуть висловити свою думку, не перевантажуючи бесіду повідомленнями.
  • Видалення для адміністраторів. Адміністратори зможуть видаляти помилкові чи проблемні повідомлення з усіх бесід.
  • Обмін файлами. Розширюється можливість обміну файлами: тепер обмеження становитиме до 2 ГБ.
  • Більше учасників аудіодзвінків. Тепер до 32 осіб зможуть приєднатися до дзвінка одним дотиком. 

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Економічна правда
Укр / Рус
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