Tesla змушена "перепрошити" 600 тисяч автомобілів через проблеми зі звуковою системою

Американський виробник електромобілів Tesla оновить програмне забезпечення понад 594 тисяч автомобілів, щоб заблокувати роботу звукової системи Boombox під час руху автомобіля.

Про це повідомило Національне управління з безпеки дорожнього руху, передає "Інтерфакс-Україна".

Ця система дає змогу машині видавати різні звуки, причому іноді вона може заважати роботі попереджувального сигналу для пішоходів. Після оновлення нею можна буде користуватися лише коли автомобіль не рухається.

Відкликання із метою оновлення ПЗ стосується автомобілів Model Y, Model S та Model X, вироблених у 2020-2022 роках, а також Model 3, випущених у 2017-2022 роках.

Технічно оновлення ПЗ складно назвати відкликанням у прямому значенні слова, оскільки для нього не потрібно відвозити машини в офіси техобслуговування: програма оновлюється автоматично та віддалено. Однак, заходи щодо усунення несправностей вважаються відкликанням у рамках встановлених процедур NHTSA.