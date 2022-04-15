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МВФ готується до масштабного відновлення України – Георгієва

П'ятниця, 15 квітня 2022, 18:40 - Cергій Мельник
 
KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

Міжнародний валютний фонд збільшив екстрене фінансування допомоги Україні, запустив спеціальний рахунок для подальшого фінансування та разом із міжнародними партнерами готується до масштабних зусиль з відновлення країни.

Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

"МВФ збільшив екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів, щоб допомогти Україні задовольнити негайні потреби у видатках. Минулого тижня ми також запустили спеціальний рахунок, який дає безпечний шлях для подальшого фінансування України. І разом із міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні", – сказала Георгієва.

Директорка-розпорядниця МВФ, що нині для світу безпосередніми пріоритетами є припинення війни в Україні, протистояння пандемії та боротьба з інфляцією та боргом.

"Зі світового досвіду ми знаємо, що конфлікт є ворогом розвитку та процвітання. Висока ціна війни покалічила і продовжує калічити так багато країн. Сподіваючись на мир, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні та всім постраждалим країнам", – сказала вона.

Економічна правда

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