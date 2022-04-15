Всі розділи
Укр / Рус

У Києві відновлюється попит на оренду житла

П'ятниця, 15 квітня 2022, 16:15 - Cергій Мельник
 
Chris McGrath/Getty Images

Кількість шукачів квартир в оренду в Києві становить 40% від довоєнного показника.

Про це повідомляється на сторінці додатку оренди квартир Bird.

"Ринок відновлюється. Все більше людей повертаються до Києва, і шукають нові домівки. Станом на сьогодні, кількість шукачів квартир в оренду становить ≈40% від довоєнного рівня", – йдеться у повідомленні.

 

Кількість оголошень зменшилась в 5 разів (з 50 тисяч до 10 тисяч), але зараз також повільно зростає, повідомили розробники.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

житло нерухомість оренда Київ
Матеріали за темою
Попит на квартири у новобудовах відновлюється – ЛУН 13 квітня 2022, 12:25
"Дешево, але якісно": у Зеленського хочуть видавати квартири переселенцям вже за 3-4 місяці 11 квітня 2022, 17:45
В Україні розпочався процес обстеження будівель, пошкоджених у результаті війни 11 квітня 2022, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті