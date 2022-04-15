У Києві відновлюється попит на оренду житла

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Кількість шукачів квартир в оренду в Києві становить 40% від довоєнного показника.

Про це повідомляється на сторінці додатку оренди квартир Bird.

"Ринок відновлюється. Все більше людей повертаються до Києва, і шукають нові домівки. Станом на сьогодні, кількість шукачів квартир в оренду становить ≈40% від довоєнного рівня", – йдеться у повідомленні.

Кількість оголошень зменшилась в 5 разів (з 50 тисяч до 10 тисяч), але зараз також повільно зростає, повідомили розробники.

Економічна правда