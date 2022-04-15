БЕБ націоналізує 380 тонн білоруських добрив

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Бюро економічної безпеки на Чернігівщині виявило шість вагонів з білоруськими добривами і передало інформацію військово-цивільній адміністрації для подальшої націоналізації.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Бюро встановило, що компанія-постачальник з Білорусі відправила понад 380 тонн азотно-фосфорних калійних добрив в Україну на адресу одного з товариств з іноземними інвестиціями. Як виявилося, засновником підприємства-отримувача є також білоруське ВАТ із 100% часткою власності.

Для того, аби далі націоналізувати майно, правоохоронці спільно з працівниками Південно – Західної залізниці передали інформацію на вилучення вагонів з мінеральними добривами до військово-цивільної адміністрації Чернігівської області.

Орієнтовна вартість добрив становить понад 10 млн грн.





